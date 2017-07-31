«Нефть растет — впереди многообещающая встреча ОПЕК»

Москва, , 12:52 — REGNUM За прошлую неделю нефть подорожала на 9% и закрылась у отметок 52,30 — максимальной отметке с конца мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Участники рынка отмечают активное сокращения запасов сырья в США — запасы падают уже четыре недели подряд, что, скорее всего, является следствием снижения инвестиций в сферу из-за недавнего периода низких цен», — считает эксперт.

«7−8 августа произойдет встреча ОПЕК. На данный момент повестка дня неизвестна, но если ожидания инвесторов подтвердятся и на мероприятии будут присутствовать Нигерия и Ливия, то нефть вполне может ожидать новый виток роста», — пояснил Мащенко.

«31 июля баррель нефти марки Brent стоит 52,45 и для дальнейшего роста ей необходимо преодолеть отметку 52,60 — уровень, где в конце мая по инструменту происходили активные продажи», — отметил он.

«Тем не менее, если текущий позитив сохранится и появятся дополнительные оптимистичные новости, то можно ожидать, что черное золото продолжит восхождение до уровня 53,60 за бочку», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля цены на нефть на мировых биржах продолжают расти. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,5% — до $52,78 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 0,36% — до $49,89 за баррель.

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