Закон о фонде долевого строительства подписан президентом РФ

Москва, , 12:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договорам участия в долевом строительстве. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Минстроя.

Работа фонда «коренным образом» изменит ситуацию на рынке долевого строительства, уверены в ведомстве: компенсационный фонд заменит собой страхование и банковское поручительство ответственности застройщиков. Речь идет о застройщиках, привлекающих средства граждан.

«Застройщики поймут выгоду работы с фондом, а люди с большей уверенностью будут инвестировать средства в строительство жилья в рамках договоров долевого участия», — заявил глава Минстроя Михаил Мень.

Согласно закону, утверждены полномочия и функции фонда и устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов до регистрации договора долевого участия. Кроме того, у фонда будет возможность содействия в завершении строительства дома в случае банкротства застройщика.

Компенсационный фонд заработает в полную силу не позднее ноября 2017 года. За три месяца его планируют преобразовать в публично-правовую компанию, что обеспечит дополнительную прозрачность его деятельности. Cредства фонда будут формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков.

Размер фиксированных взносов с каждого ДДУ составит 1,2%. Размер и порядок обязательных отчислений, условия использования средства фонда будет также установлены правительством.

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Ранее закон был принят Госдумой 21 июля, Совет Федерации одобрил его 25 июля.