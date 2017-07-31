Рубль слабеет под гнетом санкций

Москва, , 12:38 — REGNUM Налоговый период закончился 28 июля и с ним активные конвертации отечественных экспортеров, оказывающих поддержку курсу нацвалюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По его мнению, «именно благодаря массовым покупкам рубля, он практически никак не отреагировал на одобрение Палатой представителей США новых антироссийских санкций».

«Сейчас же поддержку российской валюте оказывает позитив на рынке сырья: Саудовская Аравия обещает сократить производство, запасы в США падают четвертую неделю подряд, а на следующей неделе ожидается новая встреча технического комитета ОПЕК, где вполне возможно обсудят дальнейшие действия по нормализации баланса углеводородов на рынке», — пояснил Мащенко.

«Учитывая все факторы можно ожидать курс рубля вблизи отметок 60,15 за доллар и 70,50 за евро в краткосрочной перспективе», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Московской биржи, 31 июля курс доллара расчетами «завтра» вырос на 47 копеек до 60,04 рубля, курс евро — на 43 копейки до 70,45 рубля.

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