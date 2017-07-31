Владимирская область: статистика не заметила 50 млн удержанных зарплат

Владимир, , 12:38 — REGNUM За первое полугодие 2017 года во Владимирской области прокуратура обязала предпринимателей погасить задолженность по заработной плате на сумму свыше 50 млн рублей. Об этом сообщается в отчёте областной прокуратуры о соблюдении законодательства в сфере оплаты труда.

В то же время, как следует из доклада «Социально-экономическое положение Владимирской области за январь-июнь 2017 года», опубликованного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области («Владимирстат»), по состоянию на 01 июля 2017 года задолженность по заработной плате на территории области полностью отсутствует.

«Сведения о наличии просроченной задолженности по заработной плате организации обследуемых видов деятельности не предоставили», — говорится в докладе.

По данным прокуратуры, в связи с задержками в выплате зарплат было выявлено 1336 нарушений, по которым внесено 88 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 64 лица, 101 лицо — к административной, а также возбуждено пять уголовных дел.

Следует отметить, что в области наблюдается и рост внимания правоохранительных органов к представителям бизнеса в целом. Так, в областной судебной статистике в 2016 году произошло двукратное увеличение дел о взыскании налогов — с 1607 до 3392.

По данным областного Следкома, в первом полугодии 2017 года было возбуждено 14 уголовных дел по налоговым преступлениям. При этом в казну, по данным статистики, удается возвратить 83% скрытых предпринимателями налогов — часто после проявленного следствием интереса они предпочитают отдавать деньги самостоятельно.

По одним лишь делам компаний ООО «Александровский ликеро-водочный завод» и ОАО «Владимирэнергосбыт» в бюджет поступило более 500 млн рублей.

Областное издание «Про Владимир» констатирует, что отношение контрольно-надзорных органов к местным предпринимателем в последнее время стало объектом критики со стороны региональной власти и лично губернатора Владимирской области Светланы Орловой.

Например, в начале июля глава региона обвинила силовиков в грубых и «нецивилизованных» методах работы после того, как при поддержке подразделений полиции на «Владимирский ликеро-водочный завод» («Владалко») нагрянула проверка налоговой службы.

Больший резонанс получил скандал в конце июля в связи с действиями следователей при задержании руководителя сельхозпредприятия ЗАО «Невский» Виктора Огнева — глава региона заявляла о том, что следователи буквально «заламывали руки» предпринимателю, предлагая признаться в махинациях при получении выплат за ущерб от ящура. Вскоре, впрочем, следком опубликовал видео задержания Огнева, которое опровергло слухи о применении силы.