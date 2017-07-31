Крымские власти приветствуют введение курортного сбора

Симферополь, , 12:23 — REGNUM Туристическая сфера даёт менее 10% бюджета в Крыму, поэтому внедрение курортного сбора поможет восполнить этот недостаток, дав толчок для развития экономики муниципального уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский политолог Николай Кузьмин, комментируя подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона о курортном сборе, вводящим со следующего года плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

В частности, по его мнению, решение взимать с отдыхающих дополнительные деньги — верное.

«Почему, например, местный налогоплательщик должен финансировать подсыпку пляжей, на которые он почти не ходит? Туристическая сфера даёт менее 10% бюджета в Крыму, там достаточно трудно собирать налоги и прямой сбор может восполнить этот недостаток. Плюс местные власти получат стимул для легализации малых отелей, квартиросдатчиков» — отметил эксперт.

Он также не исключил, что в будущем ставку сбора могут повысить.

«Пятьдесят рублей в день в расходах нормального отдыхающего — не деньги. И сто рублей вполне подъёмная сумма. А если эта сумма существенна для отдыхающего — зачем нам такой отдыхающий? Крыму давно пора бороться не за количество туристов, а за их качество — способность тратить достаточно много и не только за услуги размещения», — подчеркнул Николай Кузьмин.

В целом, по его словам, курортный сбор отразится на экономике Крыма позитивно, в частности, на экономике муниципального уровня.

«Сбор имеет целевое назначение и расходоваться будет на вложения в инфраструктуру, а это рабочие места и новые поступления в бюджет», — уточнил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о курортном сборе. Согласно документу, со следующего года объекты размещения будут брать с отдыхающих дополнительную плату за пользование курортной инфраструктурой. В 2018 году сбор не будет превышать 50 рублей с человека в сутки, затем его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей. При этом размер налога может быть уменьшен в зависимости от сезона, времени пребывания туриста в гостинице и т. д. В случае необходимости, местные власти также вправе на время отменить сбор.

Также отметим, что власти полуострова планируется создать рабочую группу для мониторинга ситуации с введением курортного сбора.

По убеждению главы Крыма Сергея Аксёнова, сбор не должен обременять туристов.

«Мы считаем, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно — в начале отдыха. Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения. Хочу особо подчеркнуть, что курортный сбор — это эксперимент. Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, обязательно учтём общественное мнение. При необходимости будем вносить коррективы», — отметил чиновник на своей странице Facebook.