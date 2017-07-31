КНР и Шри-Ланка будут совместно управлять крупнейшим портом острова

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:52 — REGNUM Китайская корпорация China Merchants Port Holdings и власти Шри-Ланки подписали соглашение о создании двух совместных предприятий, которые будут регулировать работу крупнейшего порта Шри-Ланки Хамбантота.

Согласно подписанным документам, Китай будет владеть 70% акций совместных предприятий, однако через 10 лет власти Шри-Ланки приобретут 20% долю акций, таким образом к 2027 году китайская и шриланкийская стороны будут иметь по 50% акций, пишет «Наньцзао жибао».

Соглашение между Пекином и Коломбо было подписано на 99-летний срок. Торжественную церемонию подписания документов посетил министр судоходства и портов Шри-Ланки Махинда Самарасингхе.

Накануне кабинет министров страны одобрил проект соглашения, назвав его «беспроигрышным вариантом для обеих стран». Крупнейший порт страны был полностью модернизирован в 2010 году. Стоимость проекта составила около $6 млрд, все расходы были покрыты китайской стороной. Ежегодно порт Хамбантота посещает более 36 тыс. судов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский грузовой корабль COSCO Development, принадлежащий одноименному контейнерному оператору, впервые в истории причалил к американскому порту Саванна, расположенному в штате Джоджия на восточном побережье США. Сотни местных жителей пришли в порт для того, чтобы лично понаблюдать швартовку одного из крупнейших контейнеровозов в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский суперконтейнеровоз впервые прибыл в США под аплодисменты публики