Алтайские предприниматели стали уплачивать больше налогов

Барнаул, , 11:28 — REGNUM Предприятия малого бизнеса увеличили объем поступлений по специальным налоговым режимам. Как сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, поступления от уплаты налогов на совокупный доход увеличились на 6,1% и составили 2 млрд. 422,5 млн рублей.

В Управлении Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю поясняют, что в структуре указанных поступлений наибольший удельный вес занимает налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения (72,2%). Поступления по нему в первом полугодии составили 1 млрд 748,9 млн рублей.

Всего за последние три года поступления в консолидированный бюджет Алтайского края по специальным налоговым режимам увеличились на 14,9%. Так, если на 1 июля 2015 года поступило 2 млрд 108,1 млн рублей, то на эту же дату в 2017 году — 2 млрд 422,5 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений консолидированного бюджета края составляет 8,7%.

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