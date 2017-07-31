Иран может в ближайшие месяцы начать экспорт газа в Ирак

Тегеран, , 11:20 — REGNUM Иран и Ирак уже в 2017 или следующем году подпишут соглашение по добыче нефти на двух совместных месторождениях. В ближайшие месяцы также должны начаться поставки иранского газа в Ирак. Об этом заявили в воскресенье, 30 июля, на совместных переговорах иранский и иракский министры нефти Бижаном Намдаром Зангане и Джабар аль-Луаиби, передает издание The Tehran Times.

Министр из Ирака подчеркнул, что Багдад стремится активизировать энергетические отношения с Тегераном. Встреча министров нефти обеих стран состоялась в Тегеране. Аль-Луаиби и Зангане обсудили множество важных вопросов. Ключевой темой переговоров стало сотрудничество Ирана и Ирака в области нефти и газа. В частности речь шла о совместной работе в газовой отрасли, энергетике в целом, а также об инвестициях, инфраструктуре и обучении специалистов.

По словам аль-Луаби, особое внимание было уделено добычи нефти на совместных нефтяных месторождений. Министр нефти Ирака сообщил, что-либо в этом, 2017 году, либо в следующем стороны подпишут соглашение по нефтедобыче на двух совместных месторождениях.

Зангане, в свою очередь, заявил, что в ближайшие месяцы начнется экспорт газа из Ирана в Ирак. Помимо этого, министры обсудили события на мировом рынке нефти и пришли к выводу, что активизировать сотрудничество между странами стоит с упором на ОПЕК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года во время визита иранской делегации в Багдад Иран и Ирак подписали два соглашения о совместной разработке двух нефтяных месторождений. Это такие месторождения нефти как Парвиз и Хорремшехр. Однако второе соглашение было заключено не на государственном уровне, а между частными секторами обеих стран в области нефтяной промышленности, что предполагает добычу сырой нефти, поставку оборудования, экспорт газа и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в Ираке.

Читайте подробнее: Тегеран и Багдад идут по пути нефтяного сближения

Дело в том, что стороны еще в 2005 году договорились о строительстве нефтепровода, который соединит иракский город Басра и иранский Абадан. В рамках реализации этого проекта нефть из Ирака будет идти по нефтепроводу на Абаданский НПЗ, а после переработки в виде нефтепродуктов будет по тому же нефтепроводу возвращаться в Ирак.

Что касается экспорта иранского газа в Ирак, то Багдад и Тегеран заключили договор по поставкам голубого топлива с месторождения «Южный Парс» в 2013 году, притом что еще в феврале 2011 года было подписано соглашение о проекте строительства магистрального газопровода Иран — Ирак — Сирия. Строить трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров и мощностью 110 млн кубометров газа в сутки начали в декабре 2012 года. Однако реализацию проекта пришлось отложить из-за гражданской войны в Ираке. Попытки продолжить работы провалились в 2014 году из-за войны в Сирии. Только в июле 2015 года Иран сумел договориться о строительстве газопровода до границы с Ираком, а в мае 2016 года строительство этого участка было завершено.

Так, Иран заявил о своей готовности поставлять по 25 млн кубометров газа в Ирак уже в июле 2016 года. Однако сделать это сразу же не удалось из-за финансовых проблем иракской стороны. Для начала Иран должен погасить долги, касающиеся строительства совместного магистрального газопровода. Осенью 2016 года Иран начал переговоры с международными банками, чтобы они могли открыть кредитную линию. В начале текущего года заместитель министра нефти Ирака по газовым вопросам Хамид Юнис Салих заявил, что правительство уже выделило необходимую сумму для проекта, и поэтому поставки газа в Ирак могут начаться в ближайшее время. Однако до сих пор этого не произошло.

Читайте ранее в этом сюжете: Кувейт, несмотря на сделку «ОПЕК плюс», собирается нарастить нефтедобычу