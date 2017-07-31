ФАС не исключает введения 18% НДС на товары из иностранных онлайн-магазинов

Москва, , 11:14 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не исключает введения 18% НДС на покупки, совершенные гражданами РФ в зарубежных интернет-магазинах, заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

По ее словам, ведомство готовит ряд мероприятий по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами.

«Если упрощенно, как одна из мер такой вариант рассматривается. Но сказать, что ФАС готовит такой законопроект нельзя», — цитирует Заеву РИА Новости.

Она пояснила, что ФАС рассматривает комплекс мероприятий, из контекста которого нельзя «вырвать» какой-то кусок. Кроме того, рабочая группа еще не пришла к решению.

«У нас недавно было заседание, и мы решили через две недели собраться и еще раз обсудить, потому что пока у нас не хватает данных для завершения полноценного анализа», — сказала Заева.

В качестве одной из мер рассматривается введение процесса B2B2C, когда товар проходит со склада на склад между юридическими лицами, но для последующей реализации физическому лицу этого конкретного товара с этого склада.

«Как вариант рассматривается введение такой схемы, которая упрощает и улучшается процесс перемещения товара через границу, чтобы первую скрипку здесь играл российский продавец, а не иностранный», — сказала чиновница ФАС, пояснив, что это позволит российскому рынку работать «быстрее, динамичнее и прозрачнее».

Что касается возможных последствий, в частности роста цен на заказанные за рубежом товары, то они изучаются в ФАС. Пока анализ еще не завершен.