Казанский пластмассовый завод-банкрот распродаёт остатки имущества

Казань, , 11:11 — REGNUM

До 26 января 2018 года будут искать покупателя на производственную базу ОАО «Казанский завод пластмассовых изделий». Торги стартуют 22 августа с почти 52 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

В состав лота входит основное производственное здание в Высокогорском районе Татарии площадью 3 689,9 кв. м. и земельный участок под ним общей площадью 7 004 кв.м. Имущество находится в залоге у ООО «Производственная компания «Модуль». 18 июля 2017 года Арбитражный суд Татарии отказал в обеспечительных мерах, запрещающих продажу данного имущества.

По информации с публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка — 3 230 793,44 рубля. Он относится к землям промышленности, разрешённое использование — под промышленные предприятия.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан 8 ноября 2005 года, а с 18 марта 2015 года он находится в стадии ликвидации. Учредители компании — три физических лица. Уставной капитал — 100 тыс. рублей.

Иск о собственном банкротстве ОАО «Казанский завод пластмассовых изделий» подал 4 августа 2014 года. Банкротом ОАО было признано решением Арбитражного суда Татарии от 4 марта 2015 года и тогда же было открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца. В последний раз оно было продлено до 25 сентября 2017 года. Известно, что только по кредитным договорам от 2012−2013 году, заключённым с ЗАО «Банк Интеза», долги составляли 26 млн рублей. Поручителями по ним выступили учредители, а в залог пошло оборудование завода. Позднее компания погасила чуть более 15 млн рублей долга.

Среди крупных кредиторов компании также и обанкроченный банк «Анкор». Из материалов дела следует, что по кредитным договорам от 2014 года предприятие задолжало банку более 54,93 млн рублей. В эту сумму входит и неустойка. В качестве залога по кредитам выступало также оборудование и производственная база с участком, на которые уже претендует ООО «Производственная компания «Модуль».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года пресс-служба Банка России распространила информацию о том, что обследование финансового состояния «Анкор Банка» показало низкое качество ссудного портфеля. Временная администрация, под управлением которой с 3 марта до 10 апреля находился банк, установила причину — кредитование заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью и не способных исполнять обязательства. В числе сомнительных заёмщиков — компании, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Ещё одной причиной проблем у банка стали сделки с ценными бумагами в преддверии отзыва лицензии, которые имеют признаки вывода ликвидных активов. Оценку законности сделок дадут в Генпрокуратуре РФ, куда Банк России отправил все материалы.

На июнь в реестр включены требования 504 кредиторов. Им «Анкор Банк» должен выплатить более 119,2 млн рублей. Заявления на включение в реестр подавали 733 претендента с общей суммой требований более 6,3 млрд рублей. Таким образом, в реестр вошло менее 2% от суммы, затребованной заявителями.

По информации Банка России, активы банка оценены в 2,9 млрд рублей, а задолженность перед кредиторами составляет 6,5 млрд рублей.

Читайте также: Банкрот из Татарии «Анкор Банк» включил в реестр 504 кредитора

Напомним, Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка». «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора. С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.

Читайте также: Управляющий банкрота «Анкор Банк» из Казани недосчитался 317,1 млн рублей