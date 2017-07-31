Депутат Госдумы просит Медведева упростить выдачу прав на рыболовецкие суда

Москва, , 11:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу правительства Дмитрия Медведева рассмотреть возможность упростить получение документов, дающих право на управление маломерным судном с мощностью двигателя менее 55 кВт (74 л.с.) для коммерческого рыболовства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, соответствующее письмо парламентарий направил главе правительства.

Поводом для обращения послужила встреча с рыбаками в Нарьян-Маре и Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

В обращении отмечается, что положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания, утвержденное постановлением правительства РФ от 31.05.2005 № 349, предусматривает исключение в необходимости получения соответствующих документов для граждан, эксплуатирующих маломерные суда в некоммерческих целях. Вместе с тем при аналогичном режиме эксплуатации судов граждане, осуществляющие в небольших объемах коммерческую рыбодобычу, для которых данный вид деятельности в условия Крайнего Севера зачастую является единственным источником существования, необоснованно приравнены к членам экипажей крупных рыболовецких судов, обеспокоен парламентарий.

«Представляется очевидным, что для данной категории лиц применение сложных административных процедур получения разрешительных документов является избыточным, а, учитывая их проживание в труднодоступных и отдаленных местностях, в большинстве случаев и неисполнимым», — указал Нилов.

Он обратил внимание на то, что в итоге сельские жители теряют возможность полноценно осуществлять рыболовецкую деятельность, что приводит к безработице, снижению уровня доходов семей, а также к невозможности в полном объеме обеспечивать потребности населения Ненецкого округа рыбой.

Нилов считает актуальным проведение круглого стола или парламентских слушаний по этому вопросу в период осенней сессии работы Государственной думы (сентябрь — декабрь 2017 г.).

Депутат просит Медведева рассмотреть возможность изменить соответствующее нормативное регулирование, дать указания профильным министерствам и ведомствам проанализировать ситуацию, сложившуюся в сфере рыболовства в Ненецком автономном округе.