Президент РФ подписал закон о новых «бюджетных правилах»

Москва, , 10:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются новые принципы бюджетных правил. Соответствующий документ, вносящий изменения в Бюджетный кодекс РФ, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, предполагается ограничить расходы бюджета. Кроме того, Резервный фонд будет объединен с Фондом национального благосостояния.

Также, согласно поправкам, предельный объем бюджетных расходов в очередном финансовом году и плановом периоде не может быть больше, чем полученный доход от нефти и газа.

Нефтегазовый доход рассчитывается исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, а также прогнозируемого объёма ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объёма расходов на обслуживание государственного долга.

Новая редакция вступит в силу с 1 января 2018 года, впервые «бюджетные правила» будут применены к бюджету на 2019 год.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон о бюджетном правиле. По планам Минфина, который разработал законопроект, принятие нового бюджетного правила позволит снизить зависимость федерального бюджета от нефтяных цен.

Читайте подробнее: Госдума ввела новое бюджетное правило и объединила Резервный фонд и ФНБ

Базовая цена барреля нефти при расчете бюджета должна составлять 40 долларов. С 2018 года стоимость сырья будет ежегодно индексироваться на 2%.

Документ был изменен Минфином и профильным комитетом ко второму чтению. Было прописано, что Резервный фонд к 1 февраля 2018 года будет ликвидирован и вольется в ФНБ. Новый Объединенный фонд возьмет на себе задачи по сбалансированности страховой пенсионной системы, финансированию дефицита федерального бюджета, а также софинансированию добровольных пенсионных накоплений.