Brexit: Пограничный контроль будет стоить Лондону «бешеных денег»

Лондон, , 10:19 — REGNUM Пограничный и таможенный контроль после Brexit будет стоить Лондону «бешеных денег» — более £1 млрд (€1,12 млрд) ежегодно, сообщает 31 июля Die Zeit.

Данные цифры присутствуют в экономическом анализе консалтинговой компании Oxera, опубликованном в британском научно-аналитическом журнале Observer.

Согласно анализу, выход Великобритании из ЕС приведет к длительным и «довольно частым» задержкам на границе, обеспечению дополнительных парковочных мест и найму новых сотрудников таможенной службы.

В анализе говорится о том, что оценка «стоимости» пограничного и таможенного контроля после Brexit в £1 млрд (€1,12 млрд) в год — это еще «относительно сдержанный» показатель.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добивается «жесткого развода» с ЕС, который подразумевает выход из общего рынка и таможенного союза ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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