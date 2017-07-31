Автодорожная арка Крымского моста собрана

Симферополь, , 09:59 — REGNUM Сборка автодорожной арки Крымского моста завершена, сообщили 31 июля в пресс-службе ФДА «Росавтодор».

"На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции», — говорится в сообщении.

Кроме того, к настоящему моменту к установке на фарватерные опоры готова железнодорожная арка.

Как пояснил заместитель директора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев, в автодорожную арку входят порядка 200 крупных элементов, в том числе арочные своды, блоки ортотропных плит.

«Чтобы собрать их воедино, мы выполнили около 4,5 км стыковых швов первой категории, закрутили 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов», — уточнил он.

Как отметил Пиксаев, оставшиеся работы, в том числе установка гибких подвесок, монтаж эксплуатационной системы, нанесение антикоррозийных покрытий планируется завершить в короткие сроки. Итоговая масса пролета составит почти пять тысяч тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что арки железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив собраны более чем на 90%.

Напомним, мост через Керченский пролив будет самым протяженным в стране и составит 19 км. Мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край.

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