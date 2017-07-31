В платежной системе Сбербанка произошел сбой

Москва, , 09:46 — REGNUM В понедельник, 31 июля, в разных регионах Российской Федерации произошел сбой в работе Сбербанка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня утром у некоторых клиентов могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт, — сообщил источник. — Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме».

Источник агентства не сообщил о причинах сбоя в Сбербанке.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 9 июня текущего года в результате технического сбоя в работе Сбербанка в течение 40 минут у некоторых клиентов наблюдались затруднения при приобретении товаров и услуг с помощью банковских карт.

По последним данным, сбой затронул менее 10% операций с картами.

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