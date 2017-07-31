Brexit: Шотландцы переживают за свой виски — Der Spiegel

Эдинбург, Великобритания, , 09:22 — REGNUM Правительство Шотландии потребовало от Лондона защитить экспорт шотландского виски после выхода Великобритании из ЕС, пишет 30 июля Der Spiegel.

Согласно официальным данным, экспорт виски приносит Шотландии около $5,25 млрд ежегодно. Поэтому для шотландцев важна защита экспорта данного продукта после Brexit на законодательном уровне.

Министр экономики Шотландии Кит Браун потребовал от Лондона предоставление гарантий, чтобы исключить угрозу ценности и репутации шотландским продуктам.

«Мы должны быть уверены, что будущие соглашения по Brexit не будут угрожать источникам существования наших производителей», — добавил он.

Браун подчеркнул, что производство виски обеспечивает работой до 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.