Цена на нефть Brent приблизилась к $53 за баррель

Лондон, , 08:59 — REGNUM Цены на черное золото на мировых биржах продолжают расти. Об этом, как передает RT, свидетельствуют данные торгов.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросли на 0,5% — до $52,78 за баррель.

Фьючерсы на черное золото марки WTI подорожали на 0,36% — до $49,89 за баррель.

Напомним, торги на мировых биржах по нефти 28 июля завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2%, до $50,45 за баррель, WTI — на 1,36%, до $49,71 за баррель.

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