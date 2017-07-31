Для бренда «Техносила» наступают последние времена

Москва, , 08:50 — REGNUM Закрытие онлайн-магазина «Техносила» может произойти в ближайшие дни, пишет 31 июля газета «Коммерсантъ».

Согласно данным источников издания, бренд «Техносила» может быть полностью ликвидирован. Так, с 1 августа прекращает работу интернет-магазин tehnosila.ru.

Как сказал один из источников издания, бренд прекратит свое существование как в офлайне, так и в онлайне. В пользу этой информации говорит тот факт, что «Техносила» объявила на своем сайте о программе замены бонусных карт «Техносила» на карты «Клуб «Эльдорадо». Замена проводится с 1 августа.

Уточняется, что в организации уже идет сокращение штата. Люди переходят на работу в «Эльдорадо» и «М.Видео».

Такие изменения происходят несмотря на то, что семьи Гуцериевых—Шишхановых ранее заявляли о намерении сохранить онлайн-магазин «Техносила».

Напомним, бренд «Техносила» был создан в 1993 году. Это один из самых старых брендов на рынке электроники и бытовой техники в России. К настоящему моменту осталось пять магазинов ритейлера — в Москве и Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля ФАС возбудила дело в отношении АО «ДИСКИ ЮГ» — торговая сеть «Дикси» — по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

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