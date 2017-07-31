Операция «Кооперация» в Пермском крае

Пермь, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае активно развивается кооперация местных предприятий. Во время визита в Краснокамский район врио края Максим Решетников подчеркнул, что краевое правительство намерено поддерживать кооперацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

«Надо развивать информационное взаимодействие, чтобы на заводах знали, какая продукция и комплектующие производятся здесь, внутри региона. Эту продукцию не надо заказывать где-то далеко. Важно, чтобы предприятия специализировались, четко понимали свою нишу. Это можно делать только тогда, когда налажена кооперация, она в крае есть, мы ее будем поддерживать на уровне краевого правительства», — сказал Решетников.

В Краснокамском районе он оценил работу трех заводов, обсудил с руководителями компаний инвестиционный потенциал и развитие кооперации между пермскими промышленными предприятиями.

На площадке целлюлозно-бумажного комбината «Кама» реализуется проект производства коробочного картона мощностью 220 тысяч тонн в год. Оператором проекта выступает компания «Кама-картон». На новом производстве будет создано 400 новых рабочих мест. Объем инвестиций в его выпуск составит 29,3 млрд рублей. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ о выделении предприятию в связи с этим проектом дополнительной лесосеки на 400 тысяч кубометров.

ЦБК «Кама» — один из потребителей продукции другого предприятия, Краснокамского завода металлических сеток. Тканые синтетические и металлические сетки завод поставляет предприятиям Пермского края. Внедрение инновационного проекта начнется в сентябре 2017 года. Вложения в проект составят 58 млн рублей. Поставлять сетки завод будет на предприятия добывающей промышленности.

Краснокамский ремонтно-механический завод производит уникальную сельхозтехнику, которая позволяет крестьянам даже в неблагоприятных погодных условиях заготавливать корма. Сейчас на предприятии реализуется инвестпроект по модернизации покрасочного производства. Завод рассчитывает получить из регионального фонда развития 60 млн рублей.

Стоит отметить, что Максим Решетников назначен врио губернатора Прикамья в феврале 2017 года вместо Виктора Басаргина, который досрочно сложил губернаторские полномочия. Поскольку Решетников прибыл в Прикамье из Москвы, ему приходится знакомиться с особенностями разных сфер Пермского края.