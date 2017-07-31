Технической сбой в магазинах DNS стал причиной отказов в расчетах

Барнаул, , 08:29 — REGNUM В сети магазинов DNS накануне, 30 июля, произошел технический сбой, из-за которого пришлось временно прекратить торговлю цифровой и бытовой техникой. Продавцы в барнаульских магазинах сети с готовностью демонстрировали товар, рассказывали о его преимуществах и характеристиках, но в случае, если клиент выражал намерение оплатить покупку, признавались, что могут принять лишь наличные, а чек выдать «потом». Банковские карты не принимались вовсе.

Как пояснил сегодня, 31 июля, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании, причиной прекращения расчетов стал глобальный технический сбой, но проблема уже решена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы технологические сбои коснулись работы многих российских компаний: Сбербанка, «Мегафона», «Билайна» и даже РЖД.

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