ВТБ предоставит услуги эквайринга китайскому сервису Alipay

Москва, , 08:14 — REGNUM Банк ВТБ предоставит услуги эквайринга для китайской платежного сервиса Alipay (входит в Alibaba Group), в первую очередь это рассчитано на китайских туристов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию Alipay в России Богдана Задорожного и вице-президента ВТБ 24 Алексея Киричека.

Alipay будет обслуживаться во всей POS-терминальной сети банка, технологически вместе с ВТБ это будет осуществлять ВТБ 24 и компания «Мультикарта». POS-сеть банка насчитывает 120 тыс. устройств.

Китайские туристы, число которых уже приближается к 1 млн человек ежегодно, смогут воспользоваться Alipay в сети «Ашан», «Лента» и «Магнит», РЖД, а также в сервисах «Яндекс.Такси», Delivery Club, «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и других.

Ранее стало известно о договоренности Alipay об эквайринге в сегменте люкс-ритейла с «Русским стандартом». Оплата Alipay осуществляется через мобильное приложение сканированием QR-кода кошелька покупателя или QR-кода трансакции.

В ВТБ 24 считают, что Alipay будет наиболее популярен в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске.

Партнеры рассчитывают, что ежегодно Alipay в России будет пользоваться более 1 млн человек.