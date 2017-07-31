Капитал банка «Югра» ушел в минус

Москва, , 08:07 — REGNUM Собственные средства банка «Югра» (Москва) оказались отрицательными по итогам корректировки временной администрации, сообщили в пресс-службе Банка России.

«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по состоянию на 22.07.2017, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств банка, значение которых составило минус 7,04 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Выяснилось также, что по состоянию на 1 июля практически 90% кредитного портфеля «Югры» составили кредиты, связанные с бизнес-проектами собственников банка.

В Банке России подчеркнули, что кредитная организация недооценила кредитные риски. Отчетность банка пришлось корректировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Югра» лишился лицензии 28 июля. Временная администрация возложена на «Агентство по страхованию вкладов».

В Банке России отметили, что «Югра» по итогам 2016 года оказался на первом месте по убыткам среди российских кредитных организаций.

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