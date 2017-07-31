Законопроект вынут из-под сукна: льготы для нефтестроек Татарии

Казань, , 06:48 — REGNUM До конца года депутаты Госсовета Татарии планируют рассмотреть возможность увеличения срока налоговых льгот для крупных проектов строительства нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли. Срок подачи законопроекта на рассмотрение в первом чтении продлён до 29 декабря 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу документов Госсовета РТ.

Проект поправок в закон «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» подан депутатом Госсовета Татарии Наилем Магановым еще 18 мая 2016 года, но до сих пор находится в работе профильного комитета. В пояснительной записке к документу уточняется, что его цель — стимулирование развития таких масштабных и крупных проектов как строительство нефтеперерабатывающего комплекса АО «ТАНЕКО». По словам депутата, семилетние налоговые льготы, действовавшие на момент входа в проект, уже не позволяют достичь их окупаемости.

«Начало производства по крупным проектом происходит значительно позже установленного на сегодняшний день срока для применения налоговых льгот. Вместе с тем, для инвестиционных проектов в других отраслях, в таких, как машиностроение, срок предоставления налоговых льгот установлен до 13 лет», — пишет депутат Маганов, уточняя, что будет целесообразно применить те же условия и для нефтеотрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на нефтяном саммите в Татарии в июле 2017 года гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о возможном строительства третьей очереди НПЗ «ТАНЕКО».

"Сегодня ведётся проработка ТЭО, готовится технико-экономическая документация. Думаю, что к концу года мы будем выносить этот вопрос на Совет директоров компании «Татнефть». Далее — в зависимости от того, как эти документы будут приняты. Все идет по своим этапам», — заявил Маганов.

Напомним, в республике за январь-июнь было добыто 17 млн 785 тыс. тонн нефти, из которых на «Татнефть» пришлось 14 млн 202 тыс. тонн. Темп роста нефтедобычи составил 102,9%.

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