Закон о курортном сборе: Алтай в предвкушении эксперимета

Барнаул, , 06:38 — REGNUM Резонансный закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, подписанный накануне Владимиром Путиным, фактически дал старт началу активной работы с региональным законодательством. Для того, чтобы с мая 2018 года получить возможность его взимания, до 1 декабря властям предстоит определиться с размером (не более 50 рублей с человека в сутки) и объектами курортного сбора, а также территориями, на которых он будет взиматься, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опасения, что нововведение может отпугнуть туристов, в власти Алтайского края не разделают.

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«За десять суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за пятнадцать — 450 рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки», — приводит довод глава Алтайского края Александр Карлин.

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Его представитель в Алтайском краевом законодательное собрании (АКЗС) Антон Васильев сумму сбора назвал «мизерной».

"Вряд ли она отпугнет туристов. Тем более, что на курортах обычно отдыхают состоятельные люди. При этом сбор пойдет не в частные руки, а для развития курортной ифраструктуры — дорог, скверов, парков и тому подобного», — пояснил он корреспонденту ИА REGNUM.

Вместе с тем, некоторые опасения ранее высказывала депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Наталья Кувшинова.

«Конечно, важно учитывать региональную специфику при работе с данным сбором. Значительный объем полномочий в проекте закона передан на региональный уровень (определение суммы сбора, конкретных территорий и др.), данные полномочия не должны сокращаться. Вместе с тем, важен открытый диалог с представителями санаторно-курортного и туристического бизнеса, общественности. Чтобы все положения законопроекта были разъяснены и это не привело к снижению туристического потока», — подчеркнула депутат.

По ее мнению, также представляется актуальным создание отдельной системы классификации для медицинских организаций (санаторно-курортных организаций), которая должна предусматривать точное описание требований и норм, в соответствии с которыми присваивается либо подтверждается та или иная категория в зависимости от уровня, объема и качества оказываемых медицинских услуг.

«В этом заинтересовано и профильное сообщество. При работе по развитию туристической сферы важно принятие программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019 и последующие годы», — отметила Наталья Кувшинова.

Что действительно может отпугнуть туристов, так это некомфортные условия пребывания в природных достопримечательностях, — полагает заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Серов.

«Речь идет об оборудовании инфраструктуры и банальной уборке мусора за гостями, размещении биотуалетов. Тут основная нагрузка ложится на муниципалитеты, средств у которых не всегда на это хватает. Вот тут эти 50 рублей, которые вряд ли станут большим бременем для туриста, позволят сделать отдых цивилизованным и удобным», — полагает Сергей Серов.

Он также напомнил, что практика подобных сборов распространена по всему миру — в Испании, Франции, Австрии или Таиланде, а также существовала в советское время.

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Вместе с тем, по словам губернатора Александра Карлина, одним из сложнейших вопросов реализации закона станет администрирование курортного сбора.

«Мы должны понимать, что этот сбор, во-первых, не является налоговым платежом и его взимание не может быть механическим. С другой стороны, важно, чтобы эта мера была справедливой и в отношении тех, кто использует легальные места размещения, и тех, кто размещается в частном секторе, при том, что значительная часть этого частного бизнеса де-юре не регистрируется», — подчеркнул губернатор.

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Напомним, ранее начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров подчеркнул, что в качестве площадки для введения сбора рассматривается не вся территория Алтайского края, а лишь город-курорт федерального значения Белокуриха.

«В первую очередь, введение курортного сбора — это эксперимент, и мы должны посмотреть, как этот механизм работает. Когда мы поймем, что система дает положительные результаты, мы примем решение о распространении этой практики на другие площадки региона», — отметил начальник управления.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Взимание курортного сбора будет осуществляться не раньше 1 мая 2018 года, а сам эксперимент будет проводится до 31 декабря 2022 года.

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Госдума РФ этот законопроект утвердила в четвертом чтении 19 июля. Как заявлял ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), главная задача закона — установить рамочные правила для введения сбора.

Механизм функционирования сбора, его администрирование и даже ставку будут устанавливать сами субъекты и муниципалитеты. Для этого они обязаны в срок до 1 декабря 2017 года принять все необходимые для проведения эксперимента законы.

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