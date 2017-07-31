На ВЭФ-2017 года презентуют проекты с инвестициями в 1,2 трлн рублей

Владивосток, , 05:32 — REGNUM На третьем Восточном экономическом форуме, который состоится 6−7 сентября во Владивостоке, презентуют 32 проекта с общим объёмом инвестиций на сумму в 1,2 трлн рублей. Больше всего презентаций отобраны в сфере развития транспортной и логистической систем Дальнего Востока, сельского хозяйства и рыбной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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Всего в министерство по развитию Дальнего Востока поступило 148 проекта с объёмом инвестиций в 2,4 трлн рублей. Больше всего заявок поступило из Приморского края. В конечном счёте были отобраны 32 проекта, инвестиции — свыше 1,2 трлн рублей.

В сфере развития транспортной и логистической систем ДФО в рамках третьего Восточного экономического форума презентуют 7 проектов на сумму в 96,9 млрд рублей. Один из инвесторов предлагает построить за 43,7 млрд рублей платную дорогу в обход Хабаровска.

Сельское хозяйство, рыбную отрасль и развитие производства представят ещё 21 проект на сумму в 26,7 млрд рублей. Для презентации горнодобывающей промышленности отобрали 4 проекта на сумму в 37,6 млрд рублей, лесной отрасли — 3 проекта на сумму в 13 млрд рублей.

Развитие туристической отрасли и здравоохранения продемонстрируют 2 проекта на сумму в 1,6 млрд рублей. Ещё 2 проекта презентуют газохимическую отрасль Дальнего Востока — сюда относится строительство одного из самых крупных в мире завода по переработке природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в третьем Восточном экономическом форуме примут 26 стран. На участие подано на 30% заявок больше, нежели в 2016 году. По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, ВЭФ-2017 года должен показать динамику развития макрорегиона и обозначить первые результаты новой экономической политики.