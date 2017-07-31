Берлин увидел в новых санкциях США против РФ нарушение международного права

Берлин, , 05:07 — REGNUM Министр экономики Германии Бригитта Циприс считает, что законопроект США о новых санкциях против России идёт вразрез с международным правом, так как затрагивает предприятия, сотрудничающие с Москвой в сфере энергетики, передаёт Berliner Morgenpost.

«Это попросту нарушает международное право. США не могут штрафовать германские предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране», — заявила Циприс.

Следует отметить, что подавляющее большинство граждан ФРГ выступает против введения Соединёнными Штатами санкций против России. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 июля данные опроса, проведённого институтом Forsa по заказу компании Wintershall, участвующей в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Согласно обнародованным данным, 83% респондентов заявили, что не поддерживают антироссийские санкции США, ещё 11% не смогли дать однозначного ответа и только 6% заявили, что одобряют введение санкций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российские власти в ответ на одобрение новых санкций Конгрессом США предписали Вашингтону с 1 сентября 2017 года сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек — именно столько российских дипломатов в настоящее время работают в США.

Кроме этого, власти РФ закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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