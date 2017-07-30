Инвесторам на Северном Кавказе предоставят особые условия

Грозный, , 14:35 — REGNUM В течение трех летних месяцев во всех субъектах Северного Кавказа проходит серия бизнес-сессий «Инвестируй в Кавказ», организованных фондом «ПосетиКавказ» при участии АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и при поддержке министерства по делам Северного Кавказа и АО «Курорты Северного Кавказа» («КРСК»).

С помощью этих бизнес-сессий два ключевых института развития округа — «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорты Северного Кавказа» — повышают информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через региональные подпрограммы госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 2018 год, иных мерах господдержки, доступных предпринимателям в субъектах Северного Кавказа.

«Важнейшая задача, стоящая перед регионом и зафиксированная в госпрограмме развития Северного Кавказа до 2025 года — это ускоренное развитие реального сектора экономики через привлечение инвестиций, расширение предпринимательской активности, создание новых отраслей и рабочих мест», — сказал на открытии бизнес-сессии в Чеченской республике министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

На площадках бизнес-сессий встречались представители бизнеса, органов федеральной и местной власти. В ряде субъектов итогом этих мероприятий стало подписание дорожных карт по реализации ряда значимых инвестпроектов.

В Кабардино-Балкарии таким проектом будет Центр санаторно-курортной реабилитации. Речь идет о реконструкции водогрязелечебницы в Нальчике, которая простаивает на протяжении долгих лет. Реконструкция проводится в рамках создания инновационного медицинского кластера на Кавказских Минеральных Водах.

В Чечне в ходе бизнес-сессии состоялось подписание договора займа между АО «КРСК» и ООО «Энергия Плюс», специализирующемся на выпуске многофункциональных, программируемых электросчетчиков (однофазных и трехфазных), имеющих возможность программного отключения (ограничения) потребителя от сети по заданным условиям, а также защищенных от несанкционированного доступа потребителя.

В Ингушетии среди перспективных инвестиционных проектов были названы уже успешно реализуемые проекты по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки в Малгобекском районе «Птицекомплекс Южный» и второй очереди по выпуску алюминиевых профилей «РИАК».

В качестве примера успешного сотрудничества представителей бизнеса и такого инструмента развития СКФО, как АО «КРСК» можно привести такие проекты, как всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, национальный аэрозольный кластер и проект интенсивного растениеводства «IRRICO» и «Avangard» в Ставропольском крае.

По словам заместителя генерального директора АО «КРСК» Илья Якунина, общий объем проектов в инвестиционном портфеле компании за шесть лет работы в СКФО составил свыше 31,3 млрд рублей. Вклад корпорации в них — свыше 6 млрд рублей. За это время объем привлеченных в экономику СКФО инвестиций составил 17,2 млрд рублей.

Корпорация также поддерживает такие межрегиональные инвестиционные проекты, которые станут локомотивом для округа, как инновационный медицинский кластер в Кавказских Минеральных Водах, строительство которого будет идти в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, Каспийский транспортно-логистический комплекс, кластер по производству инструмента из твердосплавных материалов на базе возобновления добычи вольфрамо-молибденового сырья на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии.

Кроме того, для поддержки проектов в сфере АПК в Северо-Кавказском округе «КРСК» совместно с Минкавказа планирует создание совместно с инвестиционным фондом «Да Винчи Капитал» первого на Северном Кавказе инвестиционного фонда. В своей работе он будет придерживаться современных международных практик, применяемых в сфере прямых инвестиций.

Проведение бизнес-сессий в субъектах СКФО летом 2017 года предваряет предстоящий в декабре первый бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ!». Он станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики округа, а также презентации инвестиционных проектов всех субъектов Северного Кавказа, которые войдут в региональные подпрограммы госпрограммы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 2018 год.