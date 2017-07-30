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МЭР Крыма: Экономика полуострова улучшилась после воссоединения с Россией

Экономика

Это подтверждают данные статистики

МЭР Крыма: Экономика полуострова улучшилась после воссоединения с Россией
Иллюстрация: Glava.rk.gov.ru
Российский инвестиционный форум в Крыму

Симферополь, 30 июля 2017, 13:03 — REGNUM  Министерство экономического развития Республики Крым опубликовало социально-экономическую отчетность, согласно которой экономическое положение полуострова с момента воссоединения с Россией нисколько не ухудшилось, а по определённым показателям даже улучшилось. Соответствующие документы опубликованы накануне, 29 июля, Министерством социально экономического развития Крыма.

Согласно этим статистическим данным, за три последних года, которые Крым находится в составе Российской Федерации, реальный сектор экономики региона вырос с 26,1 до 41,8%, инвестиции в основной капитал выросли на 28,2%, а продукция сельского хозяйства — сразу на 2,8%.

Доходы консолидированного бюджета Крыма выросли за эти годы почти на 30%.

В Минэкономразвитии Крыма подчеркнули, что к 2018 году власти надеются снять административные барьеры при выделении земельных участков под застройку и обеспечить их градостроительной документацией.

По прогнозам, к 2020 году уровень газификации Крыма составит 98%.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, вышеуказанные цифры являются показателем эффективности работы местных властей.

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Воссоединение Крыма с Россией