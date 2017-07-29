Пуск Кожуховской линии московского метро состоится в конце 2018 года

Москва, , 15:05 — REGNUM Строительство Кожуховской линии Московского метрополитена должно быть завершено в конце 2018 года. Такое заявление сделал сегодня, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, работы по строительству Кожуховской линии идут по графику.

Однако, есть и трудности. Так Хуснуллин подчеркнул, что плохая погода в Москве сильно мешает строительству.

«В этом году нам сильно мешает погода, дожди заливают котлован. Несмотря на это, работы идут в плановом режиме. К концу 2018 года линия будет закончена», — подчеркнул заместитель мэра.

Сейчас на строительных площадках по созданию Кожуховской линии работают более 3 тысяч человек. В скором времени число рабочих увеличиться до 4,5−5 тысяч человек, отметил Хуснуллин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сроки окончания работ на Кожуховской линии могут быть сдвинуты на 2025 год согласно поправкам в Генеральный план столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кожуховская линия метро пройдёт от микрорайона Некрасовка через районы Косино—Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.

Ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии.