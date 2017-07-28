«ВостокУголь» не будет работать в Венесуэле

Каракас, , 21:54 — REGNUM По словам председателя совета директоров УК «ВостокУголь» Дмитрия Босова, компания в первую очередь нацелена на развитие существующих угольных предприятий, но не исключено и приобретение новых активов.

«Нашим желанием постепенно расширять поле деятельности и был вызван анализ поступивших от Венесуэлы предложений, — заявил Дмитрий Босов. — Венесуэла богата природными ресурсами, и в частности, высококачественным углем. Мы действительно рассматривали возможность работы в Венесуэле, но изучив все плюсы и минусы, приняли решение не начинать там бизнес».