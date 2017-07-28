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«ВостокУголь» не будет работать в Венесуэле

Экономика

УК «ВостокУголь», изучив предложения правительства Венесуэлы о приобретении ряда угольных месторождений в этой стране, приняло решение отклонить их

«ВостокУголь» не будет работать в Венесуэле
tookapic
Уголь

Каракас, 28 июля 2017, 21:54 — REGNUM  По словам председателя совета директоров УК «ВостокУголь» Дмитрия Босова, компания в первую очередь нацелена на развитие существующих угольных предприятий, но не исключено и приобретение новых активов.

«Нашим желанием постепенно расширять поле деятельности и был вызван анализ поступивших от Венесуэлы предложений, — заявил Дмитрий Босов. — Венесуэла богата природными ресурсами, и в частности, высококачественным углем. Мы действительно рассматривали возможность работы в Венесуэле, но изучив все плюсы и минусы, приняли решение не начинать там бизнес».

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Угледобывающая промышленность