Латвия перешла на прогрессивный подоходный налог с населения

Рига, , 16:15 — REGNUM 28 июля Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые предусматривают введение дифференцированного подоходного налога (ПНН) с 1 января 2018 года, сообщает LETA.

В настоящее время ставка ПНН в Латвии составляет 23%. Поправки предусматривают, что с 2018 года ставки налога будут зависеть от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро — 23%, свыше 55 000 евро — 31,4%. Единая ставка ПНН в размере 20% устанавливается также для доходов с капитала, в том числе от его прироста. Ранее эти ставки составляли 10% и 15%.

Патентная плата составит от 50 до 100 евро в месяц вместо нынешних 43−100 евро в месяц. Для получения льгот ПНН в отношении платежей страховых премий период договора страхования жизни продлевается с 5 до 10 лет.

Поправки уточняют также размер необлагаемого минимума доходов на выделенное работодателем пособие на похороны (250 евро вместо 213,43 евро) и на подарки работодателя за период таксации — (15 евро вместо 14,23 евро).

В дальнейшем будет также установлено процентное (50% от уплаченного годового облагаемого дохода) и суммарное (600 евро в год) ограничение на общие оправданные расходы на лечение и образование за плательщика и каждого члена его семьи, на пожертвования, на пожертвования политическим партиям и на образование детей по интересам.

Необлагаемый минимум пенсий в 2018 году будет повышен до 250 евро, в 2019 году — до 270 евро, начиная с 2020 года — до 300 евро в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии проводится налоговая реформа, в рамках которой Кабинет министров рассматривает изменения в законах о подоходном налоге с населения), о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании и налоге с микропредприятий.