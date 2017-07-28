«Налоговая реформа может погубить латвийскую легкую промышленность»

Рига, , 16:11 — REGNUM Непродуманная налоговая реформа в Латвии может привести к банкротству предприятий легкой промышленности, заявила заместитель председателя Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности Инга Земдега-Грапе, сообщает портал Bb.lv. Она также призвала депутатов ответственной парламентской комиссии привязать размер минимальной зарплаты к размеру необлагаемого налогами минимального дохода. «Возможно, это сложно сделать сейчас, но это необходимо сделать позже», — предложила Инга Земдега-Грапе.

Она напомнила, что повышение минимальной зарплаты, которая не связана с необлагаемым минимумом, окажет влияние на финансовое пространство в размере 37 млн евро.

«Названы конкретные предприятия отрасли, которые в регионах предоставляют работу очень большому числу людей, но их прибыль снизилась на 0,7 процентных пунктов — до 3,8%. Так как отрасль трудоемкая, то до 80% общего оборота составляют издержки на рабочую силу. Если минимальная зарплата составит 430 евро и повысится необлагаемый минимум, то люди, которые получают минимальную зарплату, смогли бы положить в кошелек на 70 евро больше, 64 евро — из кармана работодателя и 6 евро из налогового кармана государства», — пояснила представитель ассоциации.

Однако, по ее словам, при существующих показателях рентабельности, бизнесмены не смогут перенести такое увеличение. «Простая математика: если издержки увеличиваются на 9%, а рентабельность составляет только 3,8%, то 90% предприятий отрасли могут оказаться под угрозой банкротства», — предупреждает Инга Земдега-Грапе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии проводится налоговая реформа, в рамках которой Кабинет министров рассматривает изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании и налоге с микропредприятий.

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