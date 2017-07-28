В Киргизии безнадежная задолженность по налогам выросла в 2 раза

Бишкек, , 16:00 — REGNUM За полтора года, с декабря 2015 по июнь 2017 года, безнадежная задолженность по налогам в Киргизии выросла почти в 2 раза, увеличившись с 387 млн сомов ($5,6 млн) до 738 млн сомов ($10,8 млн). Об этом сообщили сотрудники Государственной налоговой службы, передает Tazabek

По информации налоговиков, за первые шесть месяцев 2017 года общая задолженность по налогам в Киргизии достигла 2,5 миллиарда сомов. Безнадежная задолженность составила треть от всей суммы долгов.

Фискалы подали в суд на неплательщиков, требуя выплатить 686,8 миллионов сомов. Суд принял решение в пользу бюджета на 186 миллионов.

В целом, с начала года налоговая служба выполнила план по сборам на 100,2%.

Отметим, что с 2014 по 2016 год объем налоговой задолжности заметно снизился: в июне 2014 года общая сумма составляла 1,8 млрд сомов, 1 декабря 2015 года — 1,6 млрд, в октябре 2016 — 1,2 млрд. Однако за последние 8 месяцев общая задолженность по налогам выросла в 2 раза — до 2,5 млрд сомов. Объем безнадежной задолженности в Киргизии уверенно растет последние 3 года:

декабрь 2015 года — 387 млн сомов

ноябрь 2016 года — 446 млн сомов

июнь 2017 — 738 млн сомов

Напомним, что за первое полугодие доходы бюджета Киргизии составили 64,2 млрд сомов ($935 млн), расходы — 67,6 млрд ($984,4 млн).

Внешний долг Киргизии составляет $3,85 млрд, из которых более 1,5 млрд страна должна Китаю.