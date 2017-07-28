На рынок Украины официально вышел очередной международный энерготрейдер

Киев, , 13:52 — REGNUM Международный энерготрейдер AOT Energy открыл на Украине свое представительство.

Об этом сообщают украинские СМИ сегодня, 28 июля, со ссылкой на данные Государственного реестра юридических лиц Минюста.

Сообщается, что украинская дочерняя компания ООО «АОТ Энерджи Украина» была учреждена в Киеве 14 июля. 100% уставного капитала, 1,5 млн гривен, принадлежит швейцарской AOT Gas Holding AG.

Основным заявленным видом деятельности ООО «АОТ Энерджи Украина» является торговля природным газом.

«Экономическая правда» отмечает, что AOT Energy с июня 2016 года продает газ украинским газотрейдерам через свою польскую компанию AOT Energy Poland. С марта 2017 года покупать газ у AOT Energy Poland начала и государственный НАК «Нафтогаз Украины», сейчас порядка 10 украинских компаний закупают газ по импорту у этого трейдера. Компания имеет 8 торговых офисов, расположенных в Азии, Европе и Северной Америке. В 2016 году оборот компании составил 11,5 млрд долларов.