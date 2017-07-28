На Украине начали переход к полной монетизации льгот и субсидий

Киев, , 13:38 — REGNUM Выплата «живых» денег в рамках правительственного проекта по монетизации части сэкономленных субсидий осуществляется правительством Украины впервые за годы украинской независимости. Об этом на брифинге сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, это первый шаг перехода к полной монетизации льгот и субсидий.

Музыченко отметил, что монетизации по результатам предыдущего отопительного сезона подлежит экономия электроэнергии в эквиваленте стоимости 150 кВт и природного газа — 100 кубометров при условии, что эти ресурсы используются для отопления. «Максимальная сумма средств, которые может получить гражданин — 135 гривен (порядка $5−6) за сэкономленную электроэнергию и около 700 гривен (порядка $28−30) за сэкономленный объем газа.

«Под монетизацию подпадают около 2 млн. домохозяйств. Граждане, которые сэкономили ресурсы, должны до 1 сентября текущего года обратиться в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и указать реквизиты банковского счета или почтового отделения, куда можно перечислить средства. Выплата средств будет осуществляться в сентябре-октябре этого года», — отметил Музыченко.

Ранее вице-премьер-министр-Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко пожаловался прессе, что государство вынуждено ежегодно закладывать в бюджет «дыру» в 17 млрд гривен на покрытие субсидии для почти 65% украинцев.

«И так будет до тех пор, пока мы не дадим людям инструменты влияния на свои «счета», которые позволят экономить», — отмечает он. По мнению Зубко, есть два направления уменьшить количество субсидий. «Первый — рост доходов граждан… Но главный вопрос — это меньше потреблять. Поэтому государство уже сегодня выделяет до 40% компенсации на погашение за «теплыми кредитам» и планирует давать еще до 50% из Фонда энергоэффективности на термомодернизацию», — отметил он.

По его словам, в планах правительства — решить вопрос монетизации субсидий в этом году.

«Проблема значительно шире, чем завести людям банковские счета и перечислять на них средства компенсации льгот и субсидий. Нам в первую очередь нужна монетизация, чтобы убрать сложные взаиморасчеты на рынке между субъектами. Монетизация для людей — это совместная работа Минфина и Министерства социальной политики. «Прежде всего, предстоит четкая верификация — кому платить. На счетах Минфин должен предусмотреть наличие «живых средств». Сейчас работают две рабочие группы — Всемирного банка и Министерства социальной политики — именно над этими двумя вопросами», — отметил Геннадий Зубко.