Банк «Югра» остался без лицензии

Москва, , 12:10 — REGNUM Лицензии на осуществление банковской деятельности лишился ПАО Банк «Югра», сообщили 28 июля в пресс-службе Банка России.

«Приказом Банка России от 28.07.2017 № ОД-2138 с 28.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА» ПАО БАНК «ЮГРА» (рег. № 880, г. Москва)», — сообщили в пресс-службе.

Причиной отзыва лицензии названа ориентация деятельности «Югры» на привлечение и размещение денежных средств населения в некачественные активы. В Банке России подчеркнули, что «Югра» не работал над созданием резервов для покрытия возможных потерь, адекватных принятым рискам.

Временная администрация кредитной организации возложена на «Агентство по страхованию вкладов». Обследование финансового положения «Югры» проведено. В результате стоимость активов кредитной организации получила объективную оценку.

Отметим, что «Югра» является участником системы страхования вкладов. Вкладчики получат страховые выплаты. По состоянию на 1 июля 2017 года «Югра» занимал 29 место в банковской системе России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Югра» по итогам 2016 года оказался на первом месте по убыткам среди российских банков. 10 июля 2017 года Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию. Одновременно с этим был наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

19 июля АСВ сообщило, что вкладчикам «Югры» начнут выплачивать финансовые средства с 20 июля 2017 года. АСВ будет осуществлять деятельность временной администрации в банке в течение полугода.

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