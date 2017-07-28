Банк «Югра» остался без лицензии

Москва, 28 июля 2017, 12:10 — REGNUM Лицензии на осуществление банковской деятельности лишился ПАО Банк «Югра», сообщили 28 июля в пресс-службе Банка России.
«Приказом Банка России
Временная администрация кредитной организации возложена на «Агентство по страхованию вкладов». Обследование финансового положения «Югры» проведено. В результате стоимость активов кредитной организации получила объективную оценку.
Отметим, что «Югра» является участником системы страхования вкладов. Вкладчики получат страховые выплаты. По состоянию на 1 июля 2017 года «Югра» занимал 29 место в банковской системе России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Югра» по итогам 2016 года оказался на первом месте по убыткам среди российских банков. 10 июля 2017 года Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию. Одновременно с этим был наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
19 июля АСВ сообщило, что вкладчикам «Югры» начнут выплачивать финансовые средства с 20 июля 2017 года. АСВ будет осуществлять деятельность временной администрации в банке в течение полугода.
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