Ярославль, , 12:00 — REGNUM За полгода 2017-го управляющие компании Ярославской области оштрафованы на 100 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области.

С января по июнь 2017 года в департамент госжилнадзора Ярославской области поступило 8373 жалобы. За тот же период в 2016 году было 5655 обращений, то есть, рост составил 32%.

Около 80% обращений приходит от жителей Ярославля. За первое полугодие 2017 года было возбуждено 1334 административных дела, что составило увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87%.

В Ярославской области управляющие компании оштрафовали на 100 млн рублей. Это почти в 8 раз больше, чем в прошлом году — тогда сумма составляла чуть менее 13 миллионов рублей.

«Согласно вступившим в законную силу решениям суда за это полугодие подлежит перечислению в бюджет 18 млн, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Часть административных дел еще находятся на рассмотрении. Вместо того, чтобы устранять нарушения, управляющие компании в 98% случаев идут в суды обжаловать наши предписания и постановления», — сказала директор департамента госжилнадзора Ярославской области Елена Скоробогатова.