Российские авиакомпании потеряли с 2015 года около 200 летчиков

Москва, , 11:29 — REGNUM Число пилотов, уволившихся из российских авиакомпаний с начала 2015 года составило порядка 200 человек, пишет газета «Известия».

Отмечается, что проблема утечки кадров в российской гражданской авиации обострилась в текущем году. По состоянию на 2017 год в России находится более 12 тысяч летчиков.

Работающих в авиакомпаниях пилотов не хватает. Среди причин дефицита летчиков названы активное увеличение авиаперевозок, а также увеличение числа новых самолетов.

По данным издания, с начала 2015 года число уволившихся из авиакомпаний пилотов составило порядка 200 человек, причем сто из них работают в иностранных компаниях — авиаперевозчиках. Информация о дальнейшем трудоустройстве остальных ста пилотов не озвучивается.

Комментируя эту информацию, независимый эксперт Дмитрий Адамидов отметил, что пилоты переходят в иностранные компании из-за зарплат и режима работы.

«Сама по себе эта проблема не носит глобального характера, но в условиях оживления рынка и роста перевозок она приобрела высокую актуальность, — сказал он. — Даже 3−4 пилота, ушедшие из компании в разгар сезона, могут создать серьезное напряжение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня газета «Коммерсант» написала, что российских авиаперевозчиков беспокоит утечка квалифицированных кадров в азиатские страны, в том числе в Китай и в Южную Корею. С начала 2015 года на работу в эти страны отправились свыше 300 пилотов и еще 400 человек готовятся к переезду.

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