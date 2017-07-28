За 5 месяцев переводы киргизских трудовых мигрантов выросли на 40%

Бишкек, , 11:05 — REGNUM Денежные переводы киргизстанцев, находящихся на заработках за рубежом, с января по май 2017 года составили $695 млн — об этом сегодня 28 июля сообщил министр экономики Арзыбек Кожоев, передает Tazabek.

По словам чиновника, объем переводов, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, вырос на 40%.

Также министр сообщил, что за первые 5 месяце 2017 года торговля со странами ЕАЭС выросла и составила 874 млн сомов. А рост ВВП Киргизии в первом полугодии 2017 года составил 106,4%

Промышленное производство страны, без учета работы золотого рудника Кумтор, увеличилось на 19,7%, сельское хозяйство — на 1,2%.

Отметим, что данные о собранных налогах и сборах демонстрируют в первую очередь интенсификацию экспортно-импортных операций в Киргизии. За первое полугодие 2017 года Налоговая служба перечислила в бюджет страны 26,4 млрд сомов ($384,4 млн), выполнив план на 100%. Таможня перевыполнила план на 14%, перечислив 14,9 млрд сомов ($217 млн).

Киргизия по-прежнему тратит больше чем зарабатывает. За первое полугодие доходы бюджета составили 64,2 млрд сомов ($935 млн), расходы — 67,6 млрд ($984,4 млн). Разрыв между доходами и расходами местные власти закрывают за счет привлечения средств из-за рубежа. К примеру, в мае 2017 года Россия выделила Киргизии очередные $30 млн безвозмездной помощи, предназначенной для поддержки госбюджета и строительства многоквартирных домов для сотрудников правоохранительных органов.

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