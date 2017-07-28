Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:52 — REGNUM

Белоруссия

В рамках Стратегии регионального развития Белоруссии, представленной Минэкономики, выдвинуто предложение разделить республику на 18 регионов, или «внутриобластных систем расселения вокруг естественно сформировавшихся центров экономического роста». Это не новое административно-территориальное деление, а скорее способ выделить и усилить в нём экономическую составляющую, которая не всегда совпадает с границами областей.

Одна из причин, по которой в Минэкономики республики задались такими исследованиями — дисбаланс развития отдельных районов. В Стратегии указывается, что для выравнивания развития необходимо затратить слишком много ресурсов, поэтому предлагается не выравнивать, а замедлять и приостанавливать неравномерное развитие с помощью целевых региональных программ.

Борьбу с неравномерностью развития районов можно сочетать с другой амбициозной затеей руководства республики. Александр Лукашенко решил ответить на попытку Узбекистана стать «Силиконовой долиной» СНГ. Революционный декрет ещё готовится, однако его основные положения в целом известны:

— упрощение захода в РБ высокотехнологичных компаний, инвестфондов;

— планируется разрешить передвижение беспилотных автомобилей по дорогам РБ;

— снятие ограничений на движение капитала для резидентов ПВТ «Великий камень»;

— упрощённая процедура получения вида на жительство для IT-специалистов;

— легализация оборота криптовалют.

Инициатива имеет также завуалированный социальный эффект — как шаг навстречу молодёжи, не слишком лояльной режиму Лукашенко. Ведь по сути предлагается эмулировать внутри РБ права и свободы, спрос на которые постоянно формирует эта прослойка, давая, в свою очередь, возможность белорусской оппозиции превращать это недовольство в политический капитал.

Из-за сокращения поставок нефти Россией белорусский экспорт нефтепродуктов в январе-мае 2017 года в натуральном выражении просел до 4,9 млн тонн (-35,2% к аналогичному периоду прошлого года). Правда, из-за роста цен на нефтепродукты на меньших объёмах удалось заработать больше — 2,14 млрд долл (+5,6%). Спор, из-за которого поставки были снижены, в конце апреля был урегулирован, однако уже известно, что в III квартале поставки нефти не вырастут.

Работники отрасли уже отреагировали на это и запланировали остановочные ремонты на август-сентябрь: на «Нафтане» — 17-ти секций, на Мозырском НПЗ — 22-х.

Любопытно, будет ли РБ использовать этот аргумент в дальнейших переговорах с РФ? 1,7 млн тонн, на которые просел белорусский экспорт НП — это примерно 900 млн долл (в январе-июне РБ поставила украинским потребителям как раз порядка 1,7 млн тонн НП на сумму 903 млн долл). Т. е. теоретически, это почти миллиард валютной выручки, недополученной белорусскими НПЗ.

Потеряв большую часть рынков РФ, Украина совершенно ожидаемо пробует увеличить товарооборот с Белоруссией. У последней, впрочем, в этом есть свои интересы, учитывая, что Украина потребляет до 3,5−4 млн тонн НП белорусских заводов. Есть и другой интерес. «Мы должны использовать то, что Украина находится в зоне свободной торговли с ЕС, а Беларусь входит в Евразийский экономический союз», — отметил заместитель премьер-министра РБ Владимир Семашко в ходе заседания Межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Стороны договорились стремиться к увеличению товарооборота до 8 млрд долларов за 2 года. «Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов «Беларус» и зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаш» на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения», — такой перечень договорённостей приводит пресс-служба вице-премьера Украины Геннадия Зубко.

Динамика роста ВВП Белоруссии пока убеждает в том, что прогноз на 2017 год (+1,7%) всё-таки сбудется. Статистика фиксирует +1% по итогам первого полугодия, при том, что в январе-феврале ВВП падал и расти начал только весной. Впрочем, рейтинговое агентство Moody's в восстановление экономики республики верить отказывается: там пророчат республике рецессию, хотя и более слабую, чем в предыдущие годы. Точную цифру в агентстве не называют.

Признаки восстановления экономики, которым, возможно, в Moody's не придают должного значения — рост золотовалютных резервов. По итогам I полугодия они превысили 6,5 млрд долл (+1,322 млрд за июнь). Июньские результаты — абсолютный рекорд с начала года, ведь за январь-июнь резервы увеличились на 1,634 млрд. Вероятнее всего, в Moody's составляли свой прогноз, ещё не имея июньский данных.

Росту ЗВР соответствует и промпроизводство (+6,6% к июню 2016-го). Кроме того, в I полугодии 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности показали рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Закавказье

В Армении резко пересмотрели прогноз роста ВВП. Об этом депутатам парламента республики рассказал председатель Центробанка Армении Артур Джавадян. В предыдущем отчёте, подготовленном после I квартала, ожидался рост экономики 2,2−3,2%. «Однако уже в апреле-мае мы пересмотрели наши прогнозы в сторону повышения и считаем, что экономический рост в Армении по итогам 2017 года составит 3,3−4,8% за счет положительных тенденций потребления и инвестиций», — заявил Джавадян.

Основания для такого оптимизма есть. Так координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, оценивая первые 5 месяцев 2017 года (напомним, в этот период экономика Армении выросла на 6% в сравнении с аппг), отметил: «…Впечатляет развитие и рост экспорта в таких сферах, которые в Армении считались «мертвыми»: текстильная промышленность, производство обуви и другие направления перерабатывающей промышленности». Кроме того объём денежных переводов в республику вырос сразу на 40%. Активизацию переработки можно было бы объяснить как раз этой причиной, однако, как отметил эксперт, рос и экспорт.

Как раз на него в Армении решили обратить особое внимание. Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян, цель — довести к 2022 году долю экспорта в экономике с 18% до 42−45%. В целом же стоит задача за 5 лет нарастить его вдвое: с 3,5 до 6,5−7 млрд долл. Кроме партнёров по ЕАЭС, Армения готовится увеличивать торговлю с Ираном, Израилем и Индией.

Одна из отраслей, от которой в правительстве ждут отдачи — туризм.

«Концепция на 2017−20 годы уже разработана и была представлена в правительство. В документах в качестве цели обозначено увеличение количества туристов за год и доведение этого числа минимум до трех миллионов. В 2016 году у нас был 1 миллион 260 тысяч туристов. То есть за пять лет мы должны удвоить и утроить показатели», — рассказал о планах правительства зампредседателя Госкомитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Мехак Апресян для Sputnik-Армения. Для реализации задуманного в Армении уже отменили визовый режим с 50 странами мира и ввели упрощённый визовый режим с остальными.

Обещания посла США в Армении Ричарда Миллса о миллиардных инвестициях в энергосектор республики начинают сбываться, правда, немного неприятным для США способом. В республику прибыла делегация China Machinery Engineering (строительство тепло‑ и гидроэлектростанций, дорог). В ходе встречи с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном представитель китайской компании Джеймс Донг заявил о готовности инвестировать в Армению. Разумеется, это лишь первая встреча, далее China Machinery Engineering ещё предстоит определиться с конкретными проектами (министерство уже отбирает варианты). Хотя главное, конечно в том, что пока американское посольство в очередной раз использовало свои обещания в виде заманивающей морковки, с другой стороны нарисовался Китай.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании правительства посвящённому экономическим итогам I полугодия, отчитался о сравнительно неплохих результатах. Так, уровень инвестиций за этот период составил 5 млрд долл, правда, благодаря оговорке лидера республики известно, что лишь часть из них зарубежные (сколько именно — не известно). В первом полугодии Азербайджан торговал «в плюс» сальдо торгового баланса положительное (+1,9 млрд долл). Вложения позволили нарастить экспорт (+36% к аппг), при этом не-нефтяная доля росла слабее (+27%), т. е. республика по прежнему критически зависима от экспорта углеводородов. Это подтверждает и рейтинговое агентство S&P Global Ratings. При этом с оценкой доли этой зависимости в агентстве затруднились, определив её как «чрезвычайно высокую»: «…Мы по-прежнему считаем, что SOCAR играет «критически важную» роль в экономике Азербайджана, которая сильно зависит от нефтегазового сектора. Однако нам потребуется провести оценку того, каким образом правительство контролирует консолидированные финансовые показатели компании, ее капитальные расходы и практику управления рисками, в том числе в дочерних структурах SOCAR за пределами Азербайджана», — говорится в официальном сообщении агентства. Более точную оценку влияния SOCAR и нефтегазового сектора на экономику обещают провести позднее.

Средняя Азия

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов во время заседания правительства отчитался о росте экономики РК на 4,2% в I полугодии. При этом промышленность опережает общий рост экономики (+7,8%), а сильнее прирост только в сегменте жилищного строительства (+11%). Золотовалютные резервы страны достигли 92,44 млрд долл (+1,66 млрд с начала года), а экспорт — 5 млрд долл (+20% к аппг). Дополнительным фактором роста экономики во второй половине года может стать намерение Казахстана выйти из соглашения ОПЕК+, ведь в таком случае нефтедобычу можно будет нарастить.

К такому решению республику подталкивает необходимость. Позитивное сальдо счета текущих операций при цене на нефть в $40−70 за баррель недостижимо в среднесрочной перспективе — таков прогноз Национального банка Казахстана. Для преодоления нефтяной зависимости конечно необходимо наращивать ненефтяной экспорт и сокращать импорт, однако это такие же среднесрочные меры, как и сам прогноз, т. е. быстрого эффекта от них не будет.

Миллиард долларов — на такую круглую сумму Казахстан и Германия заключили торговых соглашений на прошлой неделе, во время федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану. Всего в рамках подписания соглашений стороны договорились о финансировании 19 инвестпроектов и, судя по словам исполнительного директора восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, часть этих проектов обсудили ещё в ходе ЭКСПО.

Ещё лучше идут дела в экономике Киргизии. «На данный период в экономике КР наблюдается опережение роста экспорта по сравнению с ростом импорта. В январь-мае т.г. экспорт без учета золота увеличился на 23,3%, а рост импорта составил 10,9%. Экспорт в страны ЕАЭС составил 224,8 млн долл и увеличился на 29,3%. Данный экономический фактор говорит о конкурентоспособности наших товаров на рынке ЕАЭС и предполагает положительную перспективу развития экономики в целом», — приводит слова вице-премьер-министра республики Олега Панкратова информагентство «Кабар». ВВП за полгода вырос на 6,4% (без учёта «Кумтора»). Чиновник отметил, что показатели первого полугодия — экономический эффект от присоединения Киргизии к ЕАЭС: только теперь производители приспособились ко всем особенностям и требованиям и начинают извлекать выгоду от торговли.

Членство в ЕАЭС комплексно влияет на экономику. Так, из-за интенсификации торговли между Киргизией и Казахстаном объём грузоперевозок между республиками вырос на 14%.

Объём переводов от трудовых мигрантов в Киргизию в январе-мае вырос до эквивалента 695 долл (+39%, +196 млн долл).

Премьер-министр республики Сооронбай Жээнбеков вслед за руководством Казахстана заявил о заинтересованности в выпуске облигаций сукук (облигации с фиксированной доходностью, традиционные для исламских стран). Об этом стало известно в ходе встречи главы правительства республики и вице-президента Исламского Банка Развития Саеда Ага. Киргизский премьер уточнил, что необходимые поправки в законодательство республики внесены. Сукук отличается от привычных облигаций тем, что предполагает участие в прибыли, а не выплату фиксированного процента (в исламской традиции ростовщичество считается грехом).

Кроме того, вскоре в Киргизии может появиться первый исламский банк, на него есть запрос будущих клиентов. «Если такой банк появится…, это откроет новые возможности перед бизнесом. Предприниматели заинтересованы в финансовых продуктах, предоставляемых по исламским принципам финансирования. Кроме того, это расширит рынок финансовых услуг республики, у людей появится выбор. Финансирование по исламским принципам имеет ряд преимуществ, например, банк и клиент делят не только прибыль, но и риски, а это очень важно. Мы бы хотели, чтобы создание Исламского банка у нас в стране не затягивалось», — обрадовался предприниматель Урмат Акматов, слова которого приводит K-News. В МВФ уже заявили, что готовы оказать правительству и нацбанку республики помощь в создании такого банка.

В Узбекистане продолжают либерализацию валютного рынка, стартовавшую ещё в начале года. Напомним, правительство взялось за ликвидацию двух валютных курсов (официального и курса «чёрного рынка»). Очередной шаг — резкое повышение ставки рефинансирования с 9 до 14%. Делается это для искоренения практики, из-за которой в республике собственно и существовали параллельные курсы и рынки валюты: на кредит в национальной валюте покупались доллары по официальному курсу и перепродавались на чёрном рынке, возвращался кредит и фиксировалась прибыль. После повышения учётной ставки смысл подобных операций должен пропасть.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором, со своей стороны, пообещала полную поддержку валютной реформы в республике.

Директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров заявил изданию Sputnik Казахстан, что страны ЕАЭС в ближайшее время могут перейти на национальные валюты во взаиморасчётах. По его словам, доля национальных валют в экспортно-импортных операций в последнее время превысила 75%, т. е. вскоре любые валюты кроме валют стран ЕАЭС для совместной торговли станут просто не нужны. С другой стороны это не означает, что место доллара автоматически займёт рубль. «…на протяжении последних лет отмечается сокращение его доли в структуре платежей относительно 2010 года на 10,1 процентных пункта». Скажем, в торговле с Казахстаном рубль используется только в 53,9% сделок.

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