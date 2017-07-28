У бюджетников в Севастополе увеличатся зарплаты

Севастополь, , 10:22 — REGNUM С 1 августа повышаются базовые оклады бюджетников Севастополя. Заработная плата увеличится у более чем 4,5 тыс. работников, город израсходует 46 млн рублей. Соответствующие постановление принято на заседании правительства 27 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Повышение базовых окладов касается 4 тысяч 686 работников, не попавших под действие «майских указов» президента России. Мы предлагаем увеличить постоянную долю зарплаты для сотрудников сферы образования на 6,6%, культуры — на 7%, социальной защиты — на 8,8% и здравоохранения — на 2,6%», — заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников. Всего в Севастополе 19,5 тыс. работников бюджетных организаций, из них 12,8 тыс. человек относятся к категориям работников, на которые распространяются «майские указы» о поэтапном повышении заработной платы».

«Мы говорим об общем увеличении фонда оплаты труда. Прожиточный минимум в Севастополе составляет 10 тыс. 700 рублей. Зарплата работников бюджетных учреждений в среднем составляет 15 тыс. 700 рублей. Именно до этой цифры мы постарались поднять ежемесячную оплату», — добавил заместитель губернатора Юрий Кривов.

Он также уточнил, что на эти цели потребуются дополнительные бюджетные средства в размере 46 млн рублей. Поправки в городской бюджет будут внесены на рассмотрение депутатам законодательного собрания в сентябре.