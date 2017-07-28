Восточные страны ЕС выступают против «пищевого апартеида»

Брюссель, , 09:14 — REGNUM В ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал «положить конец дискриминации в пищевой отрасли», пишет 27 июля Deutsche Welle.

В споре о стандартах качества пищевых продуктов Еврокомиссия встала на сторону восточноевропейских государств: Брюссель признал, что «различие норм для разных стран-членов ЕС — неприемлемо».

Юнкер отметил, что «все граждане ЕС имеют одинаковое право получать товары, соответствующие единым стандартам качества».

В начале 2017 года Венгрия и Словакия опубликовали результаты экспертизы, согласно которой стало очевидно: продукты, продаваемые в этих странах, значительно отличаются от их эквивалентов, поступающих на прилавки западноевропейских государств.

Ярким примером стали суповые добавки Knorr, содержимое которых на 20% меньше, чем в упаковках на прилавках западных стран ЕС. Некоторые продукты также отличаются большим количеством жира и меньшим содержанием мяса.

Отмечается, что вместо сахара при производстве часто используются подсластители, а вместо фруктовых добавок — искусственные ароматизаторы.

Сообщается, что производители пищевых продуктов вправе заменять ингредиенты и состав в зависимости от места продажи при обязательном условии, что на упаковке указаны все изменения.

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