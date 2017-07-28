ЕС: Западные компании снабжают Восточную Европу некачественными товарами

Брюссель, , 08:16 — REGNUM Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался Еврокомиссии на то, что некоторые западные компании поставляют в восточноевропейские страны товары более низкого качества, чем в свои страны, пишет 27 июля Euronews.

Выступая от имени «Вышеградской группы», куда входят Словакия, Чехия, Польша и Венгрия, Фицо привел «несколько наглядных примеров».

Он подчеркнул, что качество шоколадных конфет, продаваемых в Словакии и той же Австрии, значительно разнится, и не в пользу восточноевропейской страны.

Так, в стиральном порошке содержится меньше активных ингредиентов, а в колбасе — меньше мяса.

Помимо этого, в некоторых странах подобная продукция стоит «еще и дороже». Болгария, например, сообщила, что 16 наименований одной и той же продукции в её магазинах стоит «куда дороже», чем в западных странах ЕС.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал такую ситуацию неприемлемой и обещал «с ней покончить».

Он отметил, что «потребители восточноевропейских стран имеют абсолютное право на продукцию такого же качества» и подчеркнул, что «в ЕС нет граждан второй категории».