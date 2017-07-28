Природный газ привели в поселок Алтай

Барнаул, , 07:34 — REGNUM Поселок Алтай Калманского района Алтайского края впервые подключили к природному газу. Об этом сообщает официальный сайт региона. По словам начальника отдела по газификации Минстройтранса Алтайского края Игоря Хроменкова, строительство межпоселкового газопровода высокого давления от поселка Александровка до райцентра Калманка с отводом до поселка Алтай (протяженность около 24 км) финансировал Газпром, направив на это около 200 млн рублей.

«Мы, в свою очередь, в поселке Алтай построили 14 км распределительных сетей по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий. На это потрачено 31 млн рублей: 16,4 млн — из федерального, 13,5 млн — из регионального и 1,1 млн рублей из бюджета Калманского района», — пояснил чиновник.

Игорь Хроменков напомнил, что за счет бюджетных средств газ подводят до фасада дома, а все внутренние работы, установку газового оборудования и монтаж системы отопления оплачивают хозяева домовладения.

«На сегодняшний день хозяева 140 домовладений изъявили желание подключиться к природному газу. Наша задача — добиться, чтобы все социальные объекты села отапливались природным газом. Мы закончили строительство газовой котельной для школы на 110 мест — это главный социальный объект поселка Алтай. В ближайшее время приступим к проектированию модульной котельной для детского сада», — отметил Игорь Хроменков.

По данным главы администрации Обского сельсовета Владимира Кондакова, в поселке Алтай для 140 домовладений уже подготовлены проекты газификации, к приему природного газа уже готовы около 100 домовладений.

«Мы три года ждали этого момента, следили за тем, как шло строительство магистрального газопровода, распределительных сетей. Думаю, теперь, когда газ привели в поселок, те наши земляки, которые занимали выжидательную позицию, тоже примут решение газифицировать свое жилье. Тем более, что помощь на эти цели, например, одиноко проживающим, оказывают через соцзащиту», — заверил глава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программа развития газоснабжения и газификации края до конца 2020 года предусматривает газификацию 27 населенных пунктов в Алтайском, Бийском, Кытмановском, Ребрихинском, Смоленском, Советском и Троицком районах.

В 2005—2016 годах «Газпром» направил на эти цели около 2,3 млрд руб. Были построены 24 межпоселковых газопровода. В результате совместной работы компании и администрации региона уровень газификации края увеличился с 4,1% до 10,8%.

О том, что в настоящее время «Газпром» продолжается сооружение трех межпоселковых газопроводов в Смоленском, Советском и Троицком районах, говорилось в ходе майской встречи губернатора Александра Карлина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Также известно о разработке проектно-сметной документации для строительства четырех газопроводов в Бийске, Алтайском и Косихинском районах. Подготовлена проектная документация для строительства пяти газопроводов в Ребрихинском районе.

Поселок Алтай стал 79-м по счету населённым пунктом Алтайского края, куда уже привели природный газ.

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