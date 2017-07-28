Владимир Путин поручил заняться малой авиацией на Дальнем Востоке

Владивосток, , 04:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию малой авиации на Дальнем Востоке. На территории макроегиона реконструируют аэропорты, обновят парк воздушных судов, повысят квалификацию лётного состава. Источники финансирования пока не определены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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От премьер-министра Дмитрия Медведева и дальневосточных губернаторов президент потребовал к 15 ноября 2017 года подготовить доклад, в котором бы содержалась оценка текущей и прогнозной потребности авиакомпаний в воздушных судах для перевозок в ДФО. Тут же должен быть указан оптимальный типовой ряд воздушных судов, механизм их закупки и источники финансирования.

В срок до 15 января 2018 года в госпрограмму «Развитие транспортной системы» необходимо внести дальневосточный раздел. Сюда войдут мероприятия по реконструкции аэропортов, обновлению парка судов, созданию центров сервиса и повышению квалификации лётчиков.

Последнее поручение касается не только правительства РФ, но и ФСБ с МВД. Владимир Путин потребовал до 15 января 2018 года проработать вопрос об упрощении требований авиационной и транспортной безопасности к аэропортам Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUMИ, стоимость авиаперелётов для жителей Дальнего Востока стала одной их самых ожидаемых тем в преддверии «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня. В лучшем случае дальневосточники могут позволить себе путешествия по Азии, а отдых по России и Европе для них является слишком дорогим удовольствием. Чаще всего копить на отпуск семьям приходится по несколько лет.