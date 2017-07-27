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Агропромышленная выставка-форум «День поля» прошла в Рязанской области

Экономика

Ключевым мероприятием форума стало совещание «О подготовке и проведении уборки урожая и осеннего комплекса работ в 2017 году»

село Подвязье, Рязанская область, 27 июля 2017, 20:55 — REGNUM  В селеПодвязье Рязанского района в четверг, 27 июля прошла агропромышленная инновационная выставка-форум «День поля», в работе которого приняли участие более 500 представителей сельхозпредприятий области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов в рамках подготовки к выставке посетил ряд фермерских хозяйств.

В рамках форума были организованы интерактивные площадки, соревнования трактористов «Трактор-шоу», выставка сельскохозяйственной техники. Участники выставки-форума дали старт уборочной кампании.

В ходе полевого семинара на селекционных участках института представили результаты сравнительного исследования 25 сортовой озимой и яровой пшеницы, 10 сортов ярового ячменя и 7 сортов сои. Кроме того, участники выставки-форума своими глазами увидели образцы специальной селекции сельхскохозяйственных культур.

Участникам выставки-форума также были продемонстрированы образцы специальной селекционно-семеноводческой техники, в их числе — зерноуборочный и картофелеуборочный комбайны.

Организаторами мероприятия выступают министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, Рязанское региональное агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз», администрации Рыбновского и Рязанского районов, ООО «Агропромышленный комплекс «Русь».

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Сельское хозяйство