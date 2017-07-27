Агропромышленная выставка-форум «День поля» прошла в Рязанской области

село Подвязье, Рязанская область, , 20:55 — REGNUM В селеПодвязье Рязанского района в четверг, 27 июля прошла агропромышленная инновационная выставка-форум «День поля», в работе которого приняли участие более 500 представителей сельхозпредприятий области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов в рамках подготовки к выставке посетил ряд фермерских хозяйств.

В рамках форума были организованы интерактивные площадки, соревнования трактористов «Трактор-шоу», выставка сельскохозяйственной техники. Участники выставки-форума дали старт уборочной кампании.

В ходе полевого семинара на селекционных участках института представили результаты сравнительного исследования 25 сортовой озимой и яровой пшеницы, 10 сортов ярового ячменя и 7 сортов сои. Кроме того, участники выставки-форума своими глазами увидели образцы специальной селекции сельхскохозяйственных культур.

Участникам выставки-форума также были продемонстрированы образцы специальной селекционно-семеноводческой техники, в их числе — зерноуборочный и картофелеуборочный комбайны.

Организаторами мероприятия выступают министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, Рязанское региональное агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз», администрации Рыбновского и Рязанского районов, ООО «Агропромышленный комплекс «Русь».