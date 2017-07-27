Самым богатым человеком в мире по версии Forbes стал основатель Amazon

Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Самым богатым человек в мире по версии журнала Forbes стал основатель Amazon — компании, продающей товары и услуги в интернете — Джефф Безос. Об этом издание пишет сегодня, 27 июля.

Согласно оценкам Forbes, во второй половине дня 27 июля состояние Безоса достигло $90,6 млрд. Таким образом он потеснил с первой строчки рейтинга богатейших людей мира основателя Microsoft 61-летнего Билла Гейтса с состоянием в $90 млрд.

Причиной столь стремительного «обогащения» Безоса стал рост акций Amazon на открытии торгов сегодня, 27 июля. Известно, что Безосу принадлежит около 17% ценных бумаг Amazon.

Примечательно, что по рейтингу Bloomberg Billionaires Безос всё еще занимает вторую позицию с капиталом $89,8 млрд, а Гейтс — первую с состоянием $ 90,8 млрд.

Forbes отмечает, что Безос стал седьмым человеком в мире, который заполучил титул крупнейшего миллиардера в истории, и третьим по счету американским гражданином, которому удалось взять пальму первенства, наряду с Биллом Гейтсом и предпринимателем Уорреном Баффеттом.

При этом журнал отмечает, что Безос никогда бы не стал богатейшим человеком на Земле, если бы Гейтс не отдавал крупные суммы на благотворительность.

Напомним, накануне капитализация Amazon превысила отметку в $500 млрд. Только три публичные компании в мире могут похвастаться подобной капитализацией — это Apple, Microsoft и Alphabet (компания, которой принадлежит бренд Google).

Биржевые аналитики указывают, что рост котировок Amazon связан с ожиданием выхода квартальной отчетности компании. Ожидается, что выручка компании выросла на 20%, а также увеличилась чистая прибыль.