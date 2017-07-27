Германский бизнес придумал решение конфликта вокруг турбин Siemens в Крыму

Берлин, , 19:25 — REGNUM Германский бизнес предложил выход из ситуации, созданной скандалом вокруг поставки газовых турбин фирмы Siemens в Крым. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 июля, управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Он заявил, что концерн Siemens предлагает выкупить турбины обратно у российской стороны, и, по его мнению, это вполне «легальный» способ решить проблему.

При этом Хармс отметил, что российская сторона пока не дала согласие на это предложение.

«Я не совсем понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем сторонам решения», — недоумевает Хармс.

Директор Восточного комитета германской экономики тем не менее подчеркнул, что даже если российская сторона пойдёт на предложение Siemens, определённого негативного эффекта для российско-германских отношений избежать не удастся и скандал с турбинами негативно скажется на сделках других компаний с Россией.

Хармс также заявил, что комитет выступает категорически против возможного ухода Siemens с российского рынка.

«Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens… Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему», — сказал Хармс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с турбинами Siemens разразился после того, как агентство Reuters сообщило, что две газотурбинные установки производства германского концерна были поставлены в Крым в обход западных санкций. Утверждалось, что турбины будут использованы для строительства Симферопольской и Севастопольской ТЭС.

Siemens признала, что её турбины действительно могли быть поставлены в Крым в обход западных санкций и потребовала их возврата. Российская сторона заявила, что в Крым были поставлены турбины российского производства.

Тогда германская компания заявила, что приостанавливает все контракты на поставку энергетического оборудования с российскими компаниями, которые так или иначе контролируются государством.

Вместе с тем, правительство Германии заявило, что собирается инициировать «европейский ответ» на поставку газовых турбин Siemens в Крым в обход западных санкций. Речь идёт об очередных санкциях.