Ленобласть удвоит производство семенного картофеля ради безопасности России

Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Ленинградская область стала одним из пяти пилотных субъектов Федерации, определённых правительством России для разработки отечественных сортов картофеля. Потенциально регион может увеличить его производство вдвое, тем самым заместив импорт семенных сортов картофеля. Об этом сегодня, 27 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Главное направление развития картофелеводства в Ленинградской области — это семеноводство. Для этого у нас есть научная база, практические наработки, профессиональные кадры, средства в бюджете, есть понимание перспектив развития картофельного семеноводства, есть спрос и потребность в отечественном семенном картофеле. Всё это означает, что семеноводство в регионе будет развиваться», — объяснил зампредседателя правительства Ленобласти, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

Правительство РФ поставило задачу к 2026 году создать и внедрить в практику агропроизводства отечественные конкурентоспособные сорта зерновых, овощей и картофеля. Включению Ленобласти в пятерку пилотных регионов для реализации федеральной программы разработки посевного фонда в картофелеводстве способствовало наличие сильной научно-исследовательской базы и многолетний опыт производства семенного картофеля сельхозпредприятиями региона.

На сегодняшний день картофель в Ленобласти выращивает более 50-ти хозяйств, на профессиональном уровне семеноводством картофеля занимаются восемь из них. Созданы три центра семеноводства картофеля: ЗАО «Октябрьское», ЗАО ПЗ «Приневское» и ООО «Славянка М».

Ленобласть находится в лидерах России по производству микрорастений (33% объёма российского производства) и миниклубней семенного картофеля (20%). Семенной картофель из Ленинградской области реализуется в 32 региона страны.

Как сообщало ИА REGNUM, из 88 сортов картофеля в России только 32 являются отечественными, а из шести наиболее распространенных в производстве сортов картофеля — четыре импортные. Такие данные называл около года назад Сергей Яхнюк. Он подчёркивал, что «эти вызовы очень опасны для продовольственной безопасности РФ».

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