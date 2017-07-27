В Ярославле будут собирать модули спутников связи

Ярославль, , 17:19 — REGNUM На ярославском радиозаводе будут собирать и проводить испытания крупногабаритных модулей полезной нагрузки для отечественных спутников связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Ярославский радиозавод совместно с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» и Роскомосом разработал уникальный проект. Уже в конце этого года на предприятии завершится строительство специализированного корпуса для сборки крупногабаритных модулей полезной нагрузки для спутников связи. Модули станут «сердцем» комических спутников.

Через аэропорт Туношна транспортным самолетом в Ярославль в специальных контейнерах будут доставлять огромные «заготовки» размером шесть метров в высоту и четыре в ширину. На радиозаводе произведут полную сборку и испытания, некоторые из которых могут длиться до полугода и проходить при температурах до — 80 градусов. После этого готовый модуль снова будет погружаться в транспортировочный контейнер и отправляться на завод в Красноярск, для монтажа спутника.

В 2018 году новый цех начнет выпускать продукцию. На первую радиоаппаратуру уже подписаны контракты. Вопрос кадрового обеспечения проекта тоже решается — на предприятии работает ресурсный центр, совместно с ЯрГУ им. Демидова открыта кафедра цифровых технологий. В новом цехе будет трудиться 200 сотрудников.

«Таким образом, складывается полная цепочка создания радиоаппаратуры для современных космических аппаратов связи. Это производство, которое будет удовлетворять все потребности РФ в космическом приборостроении на долгие десятилетия. Тем самым будет обеспечено присутствие нашего региона в отрасли» — пояснил первый заместитель генерального директора — технический директор ПАО «Ярославский радиозавод» Владимир Филимонов.